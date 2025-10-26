Launchium (LNCHM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00001613 24H Hoch $ 0.00001677 Allzeithoch $ 0.00025703 Niedrigster Preis $ 0.00001607 Preisänderung (1H) +0.12% Preisänderung (1T) -0.89% Preisänderung (7T) -30.05%

Der Echtzeitpreis von Launchium (LNCHM) beträgt $0.00001662. In den letzten 24 Stunden wurde LNCHM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001613 und einem Höchstpreis von $ 0.00001677 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LNCHM liegt bei $ 0.00025703, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001607.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LNCHM im letzten Stunde um +0.12%, in den letzten 24 Stunden um -0.89% und in den vergangenen 7 Tagen um -30.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Launchium (LNCHM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.52K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 15.52K Umlaufangebot 933.95M Gesamtangebot 933,946,118.2794385

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Launchium beträgt $ 15.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LNCHM liegt bei 933.95M, das Gesamtangebot bei 933946118.2794385. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.52K.