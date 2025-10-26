Der Echtzeitpreis von Launchium beträgt heute 0.00001662 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LNCHM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LNCHM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Launchium beträgt heute 0.00001662 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LNCHM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LNCHM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Launchium Preis (LNCHM)

1 LNCHM zu USD Echtzeitpreis:

--
----
-0.30%1D
Launchium (LNCHM) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:00:58 (UTC+8)

Launchium (LNCHM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001613
24H Tief
$ 0.00001677
24H Hoch

$ 0.00001613
$ 0.00001677
$ 0.00025703
$ 0.00001607
+0.12%

-0.89%

-30.05%

-30.05%

Der Echtzeitpreis von Launchium (LNCHM) beträgt $0.00001662. In den letzten 24 Stunden wurde LNCHM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001613 und einem Höchstpreis von $ 0.00001677 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LNCHM liegt bei $ 0.00025703, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001607.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LNCHM im letzten Stunde um +0.12%, in den letzten 24 Stunden um -0.89% und in den vergangenen 7 Tagen um -30.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Launchium (LNCHM) Marktinformationen

$ 15.52K
--
$ 15.52K
933.95M
933,946,118.2794385
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Launchium beträgt $ 15.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LNCHM liegt bei 933.95M, das Gesamtangebot bei 933946118.2794385. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.52K.

Launchium (LNCHM)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Launchium zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Launchium zu USD bei $ -0.0000124778.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Launchium zu USD bei $ -0.0000136938.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Launchium zu USD bei $ -0.00019188060808475928.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.89%
30 Tage$ -0.0000124778-75.07%
60 Tage$ -0.0000136938-82.39%
90 Tage$ -0.00019188060808475928-92.02%

Was ist Launchium (LNCHM)

What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept

Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone

Key Features

Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities

Platform Details

Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms

Use Cases

Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies

In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Launchium (LNCHM) Ressource

Launchium-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Launchium (LNCHM) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Launchium-(LNCHM)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Launchium zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Launchium-Preisprognose an!

LNCHM zu lokalen Währungen

Launchium (LNCHM) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Launchium (LNCHM) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LNCHM Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Launchium (LNCHM)

Wie viel ist Launchium (LNCHM) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LNCHM in USD beträgt 0.00001662 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LNCHM-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LNCHM-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001662. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Launchium?
Die Marktkapitalisierung von LNCHM beträgt $ 15.52K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LNCHM?
Das Umlaufangebot von LNCHM beträgt 933.95M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LNCHM?
LNCHM erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00025703 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LNCHM?
LNCHM verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00001607 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LNCHM?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LNCHM beträgt -- USD.
Wird LNCHM dieses Jahr noch steigen?
LNCHM könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LNCHM-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:00:58 (UTC+8)

Launchium (LNCHM) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen.

