Was ist Larix (LARIX)

Larix is the lending protocol where users can participate as supplyers or borrowers. we adopted a dynamic interest rate model and created more capital-efficient risk management pools, as such a broad selection of collateral types can be fully utilized in a safe way. Furthermore, LARIX token based on a delicately designed token economy enables continuous incentive allocation to boost real demands.

