Der Echtzeitpreis von LAMA Trust Coin V2 beträgt heute 0.00112307 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VLAMA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VLAMA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über VLAMA

VLAMA-Preisinformationen

VLAMA-Whitepaper

Offizielle VLAMA-Website

VLAMA-Tokenökonomie

VLAMA-Preisprognose

LAMA Trust Coin V2 Logo

LAMA Trust Coin V2 Preis (VLAMA)

Nicht aufgelistet

1 VLAMA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00112307
$0.00112307
+11.70%1D
USD
LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:00:37 (UTC+8)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00100513
$ 0.00100513
24H Tief
$ 0.00112179
$ 0.00112179
24H Hoch

$ 0.00100513
$ 0.00100513

$ 0.00112179
$ 0.00112179

$ 0.00509577
$ 0.00509577

$ 0
$ 0

+0.19%

+11.73%

+68.74%

+68.74%

Der Echtzeitpreis von LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) beträgt $0.00112307. In den letzten 24 Stunden wurde VLAMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00100513 und einem Höchstpreis von $ 0.00112179 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VLAMA liegt bei $ 0.00509577, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VLAMA im letzten Stunde um +0.19%, in den letzten 24 Stunden um +11.73% und in den vergangenen 7 Tagen um +68.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Marktinformationen

$ 224.18K
$ 224.18K

--
--

$ 224.18K
$ 224.18K

199.61M
199.61M

199,612,012.81258166
199,612,012.81258166

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LAMA Trust Coin V2 beträgt $ 224.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VLAMA liegt bei 199.61M, das Gesamtangebot bei 199612012.81258166. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 224.18K.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von LAMA Trust Coin V2 zu USD bei $ +0.00011794.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von LAMA Trust Coin V2 zu USD bei $ -0.0003747214.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von LAMA Trust Coin V2 zu USD bei $ -0.0008051042.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von LAMA Trust Coin V2 zu USD bei $ -0.000833375119337899.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00011794+11.73%
30 Tage$ -0.0003747214-33.36%
60 Tage$ -0.0008051042-71.68%
90 Tage$ -0.000833375119337899-42.59%

Was ist LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

LAMA Trust Coin V2-Preisprognose (USD)

Wie viel wird LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre LAMA Trust Coin V2-(VLAMA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für LAMA Trust Coin V2 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die LAMA Trust Coin V2-Preisprognose an!

VLAMA zu lokalen Währungen

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VLAMA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Wie viel ist LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VLAMA in USD beträgt 0.00112307 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VLAMA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VLAMA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00112307. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von LAMA Trust Coin V2?
Die Marktkapitalisierung von VLAMA beträgt $ 224.18K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VLAMA?
Das Umlaufangebot von VLAMA beträgt 199.61M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VLAMA?
VLAMA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00509577 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VLAMA?
VLAMA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VLAMA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VLAMA beträgt -- USD.
Wird VLAMA dieses Jahr noch steigen?
VLAMA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VLAMA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:00:37 (UTC+8)

$113,655.61

$0.04810

$6.3441

$198.14

$4,076.12

$113,655.61

$2.6434

$198.14

$0.20267

$0.00000

$0.00000

$0.1899

$0.000000000000085

$0.052792

$0.1899

$0.13605

$0.2637

$0.114947

$0.0000000000000000000148

