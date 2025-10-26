LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00100513 $ 0.00100513 $ 0.00100513 24H Tief $ 0.00112179 $ 0.00112179 $ 0.00112179 24H Hoch 24H Tief $ 0.00100513$ 0.00100513 $ 0.00100513 24H Hoch $ 0.00112179$ 0.00112179 $ 0.00112179 Allzeithoch $ 0.00509577$ 0.00509577 $ 0.00509577 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.19% Preisänderung (1T) +11.73% Preisänderung (7T) +68.74% Preisänderung (7T) +68.74%

Der Echtzeitpreis von LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) beträgt $0.00112307. In den letzten 24 Stunden wurde VLAMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00100513 und einem Höchstpreis von $ 0.00112179 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VLAMA liegt bei $ 0.00509577, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VLAMA im letzten Stunde um +0.19%, in den letzten 24 Stunden um +11.73% und in den vergangenen 7 Tagen um +68.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 224.18K$ 224.18K $ 224.18K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 224.18K$ 224.18K $ 224.18K Umlaufangebot 199.61M 199.61M 199.61M Gesamtangebot 199,612,012.81258166 199,612,012.81258166 199,612,012.81258166

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LAMA Trust Coin V2 beträgt $ 224.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VLAMA liegt bei 199.61M, das Gesamtangebot bei 199612012.81258166. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 224.18K.