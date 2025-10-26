Lair (LAIR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0015317 $ 0.0015317 $ 0.0015317 24H Tief $ 0.0015923 $ 0.0015923 $ 0.0015923 24H Hoch 24H Tief $ 0.0015317$ 0.0015317 $ 0.0015317 24H Hoch $ 0.0015923$ 0.0015923 $ 0.0015923 Allzeithoch $ 0.04308942$ 0.04308942 $ 0.04308942 Niedrigster Preis $ 0.00147727$ 0.00147727 $ 0.00147727 Preisänderung (1H) +0.65% Preisänderung (1T) -1.94% Preisänderung (7T) -32.23% Preisänderung (7T) -32.23%

Der Echtzeitpreis von Lair (LAIR) beträgt $0.00154163. In den letzten 24 Stunden wurde LAIR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0015317 und einem Höchstpreis von $ 0.0015923 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LAIR liegt bei $ 0.04308942, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00147727.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LAIR im letzten Stunde um +0.65%, in den letzten 24 Stunden um -1.94% und in den vergangenen 7 Tagen um -32.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lair (LAIR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 865.76K$ 865.76K $ 865.76K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Umlaufangebot 563.52M 563.52M 563.52M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lair beträgt $ 865.76K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LAIR liegt bei 563.52M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.54M.