Lack Of Memes (MEMELESS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00002548 $ 0.00002548 $ 0.00002548 24H Tief $ 0.00002675 $ 0.00002675 $ 0.00002675 24H Hoch 24H Tief $ 0.00002548$ 0.00002548 $ 0.00002548 24H Hoch $ 0.00002675$ 0.00002675 $ 0.00002675 Allzeithoch $ 0.00152836$ 0.00152836 $ 0.00152836 Niedrigster Preis $ 0.00002371$ 0.00002371 $ 0.00002371 Preisänderung (1H) -0.12% Preisänderung (1T) +2.85% Preisänderung (7T) +3.28% Preisänderung (7T) +3.28%

Der Echtzeitpreis von Lack Of Memes (MEMELESS) beträgt $0.00002657. In den letzten 24 Stunden wurde MEMELESS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002548 und einem Höchstpreis von $ 0.00002675 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEMELESS liegt bei $ 0.00152836, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002371.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEMELESS im letzten Stunde um -0.12%, in den letzten 24 Stunden um +2.85% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lack Of Memes (MEMELESS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 26.59K$ 26.59K $ 26.59K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 26.59K$ 26.59K $ 26.59K Umlaufangebot 999.76M 999.76M 999.76M Gesamtangebot 999,760,838.918956 999,760,838.918956 999,760,838.918956

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lack Of Memes beträgt $ 26.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEMELESS liegt bei 999.76M, das Gesamtangebot bei 999760838.918956. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.59K.