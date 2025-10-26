Kylie (KYLIE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00057$ 0.00057 $ 0.00057 Niedrigster Preis $ 0.00000543$ 0.00000543 $ 0.00000543 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -6.43% Preisänderung (7T) -6.43%

Der Echtzeitpreis von Kylie (KYLIE) beträgt $0.00002245. In den letzten 24 Stunden wurde KYLIE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KYLIE liegt bei $ 0.00057, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000543.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KYLIE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -6.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kylie (KYLIE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 22.45K$ 22.45K $ 22.45K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 22.45K$ 22.45K $ 22.45K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kylie beträgt $ 22.45K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KYLIE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 22.45K.