Kwenta (KWENTA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 19.66 $ 19.66 $ 19.66 24H Tief $ 22.08 $ 22.08 $ 22.08 24H Hoch 24H Tief $ 19.66$ 19.66 $ 19.66 24H Hoch $ 22.08$ 22.08 $ 22.08 Allzeithoch $ 790.99$ 790.99 $ 790.99 Niedrigster Preis $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 Preisänderung (1H) -0.64% Preisänderung (1T) -8.84% Preisänderung (7T) -15.21% Preisänderung (7T) -15.21%

Der Echtzeitpreis von Kwenta (KWENTA) beträgt $20.1. In den letzten 24 Stunden wurde KWENTA zwischen einem Tiefstpreis von $ 19.66 und einem Höchstpreis von $ 22.08 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KWENTA liegt bei $ 790.99, der bisherige Tiefstpreis bei $ 6.88.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KWENTA im letzten Stunde um -0.64%, in den letzten 24 Stunden um -8.84% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kwenta (KWENTA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.70M$ 10.70M $ 10.70M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.03M$ 16.03M $ 16.03M Umlaufangebot 532.38K 532.38K 532.38K Gesamtangebot 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kwenta beträgt $ 10.70M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KWENTA liegt bei 532.38K, das Gesamtangebot bei 797713.826637721. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.03M.