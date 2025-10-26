Kuusou (KUUSOU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00257659$ 0.00257659 $ 0.00257659 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.07% Preisänderung (1T) -8.21% Preisänderung (7T) -26.08% Preisänderung (7T) -26.08%

Der Echtzeitpreis von Kuusou (KUUSOU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KUUSOU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KUUSOU liegt bei $ 0.00257659, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KUUSOU im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um -8.21% und in den vergangenen 7 Tagen um -26.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kuusou (KUUSOU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 172.89K$ 172.89K $ 172.89K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 174.15K$ 174.15K $ 174.15K Umlaufangebot 966.67M 966.67M 966.67M Gesamtangebot 973,754,227.681037 973,754,227.681037 973,754,227.681037

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kuusou beträgt $ 172.89K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KUUSOU liegt bei 966.67M, das Gesamtangebot bei 973754227.681037. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 174.15K.