Kura (KURA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.03839788 $ 0.03839788 $ 0.03839788 24H Tief $ 0.03997943 $ 0.03997943 $ 0.03997943 24H Hoch 24H Tief $ 0.03839788$ 0.03839788 $ 0.03839788 24H Hoch $ 0.03997943$ 0.03997943 $ 0.03997943 Allzeithoch $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 Niedrigster Preis $ 0.03837987$ 0.03837987 $ 0.03837987 Preisänderung (1H) +0.79% Preisänderung (1T) +4.40% Preisänderung (7T) -94.78% Preisänderung (7T) -94.78%

Der Echtzeitpreis von Kura (KURA) beträgt $0.04009196. In den letzten 24 Stunden wurde KURA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03839788 und einem Höchstpreis von $ 0.03997943 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KURA liegt bei $ 1.47, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03837987.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KURA im letzten Stunde um +0.79%, in den letzten 24 Stunden um +4.40% und in den vergangenen 7 Tagen um -94.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kura (KURA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 38.25K$ 38.25K $ 38.25K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 129.20K$ 129.20K $ 129.20K Umlaufangebot 953.95K 953.95K 953.95K Gesamtangebot 3,222,489.156951685 3,222,489.156951685 3,222,489.156951685

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kura beträgt $ 38.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KURA liegt bei 953.95K, das Gesamtangebot bei 3222489.156951685. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 129.20K.