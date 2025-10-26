Krypto Cock (COCK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00020732 24H Hoch $ 0.000212 Allzeithoch $ 0.00033393 Niedrigster Preis $ 0.00019852 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +1.36% Preisänderung (7T) +1.35%

Der Echtzeitpreis von Krypto Cock (COCK) beträgt $0.00021186. In den letzten 24 Stunden wurde COCK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00020732 und einem Höchstpreis von $ 0.000212 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COCK liegt bei $ 0.00033393, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00019852.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COCK im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +1.36% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Krypto Cock (COCK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 211.86K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 211.86K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Krypto Cock beträgt $ 211.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von COCK liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 211.86K.