Der Echtzeitpreis von Koyo beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KOY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KOY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Koyo beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KOY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KOY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über KOY

KOY-Preisinformationen

Offizielle KOY-Website

KOY-Tokenökonomie

KOY-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Koyo Logo

Koyo Preis (KOY)

Nicht aufgelistet

1 KOY zu USD Echtzeitpreis:

$0.00029766
$0.00029766$0.00029766
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Koyo (KOY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:54:42 (UTC+8)

Koyo (KOY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02352792
$ 0.02352792$ 0.02352792

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.01%

+0.01%

Der Echtzeitpreis von Koyo (KOY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KOY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KOY liegt bei $ 0.02352792, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KOY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +0.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Koyo (KOY) Marktinformationen

$ 156.90K
$ 156.90K$ 156.90K

--
----

$ 167.45K
$ 167.45K$ 167.45K

527.10M
527.10M 527.10M

562,535,613.3139977
562,535,613.3139977 562,535,613.3139977

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Koyo beträgt $ 156.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KOY liegt bei 527.10M, das Gesamtangebot bei 562535613.3139977. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 167.45K.

Koyo (KOY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Koyo zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Koyo zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Koyo zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Koyo zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 0-19.01%
60 Tage$ 0-33.38%
90 Tage$ 0--

Was ist Koyo (KOY)

Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner.

The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange.

One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more.

The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens.

Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Koyo (KOY) Ressource

Offizielle Website

Koyo-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Koyo (KOY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Koyo-(KOY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Koyo zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Koyo-Preisprognose an!

KOY zu lokalen Währungen

Koyo (KOY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Koyo (KOY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von KOY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Koyo (KOY)

Wie viel ist Koyo (KOY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von KOY in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle KOY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle KOY-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Koyo?
Die Marktkapitalisierung von KOY beträgt $ 156.90K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von KOY?
Das Umlaufangebot von KOY beträgt 527.10M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von KOY?
KOY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.02352792 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von KOY?
KOY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von KOY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für KOY beträgt -- USD.
Wird KOY dieses Jahr noch steigen?
KOY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die KOY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:54:42 (UTC+8)

Koyo (KOY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,165.29
$113,165.29$113,165.29

+1.59%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,037.60
$4,037.60$4,037.60

+2.66%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05570
$0.05570$0.05570

-18.80%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3221
$6.3221$6.3221

-13.88%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.36
$197.36$197.36

+2.85%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,037.60
$4,037.60$4,037.60

+2.66%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,165.29
$113,165.29$113,165.29

+1.59%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6440
$2.6440$2.6440

+1.76%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.36
$197.36$197.36

+2.85%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20148
$0.20148$0.20148

+2.67%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6175
$0.6175$0.6175

+929.16%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000094
$0.000000000000094$0.000000000000094

-28.78%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052053
$0.052053$0.052053

-85.12%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1943
$0.1943$0.1943

-82.05%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6175
$0.6175$0.6175

+929.16%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000235
$0.0000000000000000000235$0.0000000000000000000235

+113.63%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.14995
$0.14995$0.14995

+83.53%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009200
$0.000000000000000009200$0.000000000000000009200

+67.27%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115092
$0.115092$0.115092

+45.77%