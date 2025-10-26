Koyo (KOY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.02352792$ 0.02352792 $ 0.02352792 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +0.01% Preisänderung (7T) +0.01%

Der Echtzeitpreis von Koyo (KOY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KOY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KOY liegt bei $ 0.02352792, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KOY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +0.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Koyo (KOY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 156.90K$ 156.90K $ 156.90K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 167.45K$ 167.45K $ 167.45K Umlaufangebot 527.10M 527.10M 527.10M Gesamtangebot 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Koyo beträgt $ 156.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KOY liegt bei 527.10M, das Gesamtangebot bei 562535613.3139977. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 167.45K.