Kovu ($KOVU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.74% Preisänderung (7T) +1.66%

Der Echtzeitpreis von Kovu ($KOVU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde $KOVU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $KOVU liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $KOVU im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.74% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kovu ($KOVU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.58K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.58K Umlaufangebot 999.97M Gesamtangebot 999,966,874.064759

