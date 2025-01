Was ist KonPay (KON)

The goal of KONPAY is to build a new payment service system that can improve the problems of high fees and long settlement cycles, which were structurally inevitable in the existing payment system. We will provide a new solution for fees and settlement cycles by utilizing blockchain smart contracts and crypto-economy to replace various intermediaries in the existing payment system. KONPAY is a blockchain payment service project that provides incentives and rewards to all participants, and provides a convenient payment service platform for merchants and users through the app, thereby facilitating interaction between users and liquidity of digital assets.

