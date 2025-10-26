KONA (KONA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 39.47 $ 39.47 $ 39.47 24H Tief $ 42.18 $ 42.18 $ 42.18 24H Hoch 24H Tief $ 39.47$ 39.47 $ 39.47 24H Hoch $ 42.18$ 42.18 $ 42.18 Allzeithoch $ 109.49$ 109.49 $ 109.49 Niedrigster Preis $ 31.62$ 31.62 $ 31.62 Preisänderung (1H) +1.03% Preisänderung (1T) +6.09% Preisänderung (7T) +4.37% Preisänderung (7T) +4.37%

Der Echtzeitpreis von KONA (KONA) beträgt $42.21. In den letzten 24 Stunden wurde KONA zwischen einem Tiefstpreis von $ 39.47 und einem Höchstpreis von $ 42.18 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KONA liegt bei $ 109.49, der bisherige Tiefstpreis bei $ 31.62.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KONA im letzten Stunde um +1.03%, in den letzten 24 Stunden um +6.09% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KONA (KONA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 458.11K$ 458.11K $ 458.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 458.15K$ 458.15K $ 458.15K Umlaufangebot 10.85K 10.85K 10.85K Gesamtangebot 10,853.73930441548 10,853.73930441548 10,853.73930441548

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KONA beträgt $ 458.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KONA liegt bei 10.85K, das Gesamtangebot bei 10853.73930441548. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 458.15K.