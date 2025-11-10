Kome Chan (KOME) Tokenomics

Kome Chan (KOME) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Kome Chan (KOME), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 03:17:19 (UTC+8)
USD

Kome Chan (KOME) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Kome Chan (KOME), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K
Allzeithoch:
$ 0.01605948
$ 0.01605948$ 0.01605948
Allzeittief:
$ 0.00000672
$ 0.00000672$ 0.00000672
Aktueller Preis:
$ 0
$ 0$ 0

Kome Chan (KOME)-Informationen

🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸

Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship.

🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community.

🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.

Offizielle Website:
https://www.komechanshiba.xyz

Kome Chan (KOME) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Kome Chan (KOME) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von KOME-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele KOME-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von KOME verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des KOME -Tokens!

KOME Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich KOME entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose KOME kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung