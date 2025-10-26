KOLS (KOLS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.60% Preisänderung (1T) +2.24% Preisänderung (7T) +18.86%

Der Echtzeitpreis von KOLS (KOLS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KOLS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KOLS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KOLS im letzten Stunde um +1.60%, in den letzten 24 Stunden um +2.24% und in den vergangenen 7 Tagen um +18.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KOLS (KOLS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 281.82K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 281.82K Umlaufangebot 999.99M Gesamtangebot 999,990,672.245735

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KOLS beträgt $ 281.82K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KOLS liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999990672.245735. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 281.82K.