KOHAKU (KOHAKU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -4.25% Preisänderung (1T) -9.63% Preisänderung (7T) -23.34% Preisänderung (7T) -23.34%

Der Echtzeitpreis von KOHAKU (KOHAKU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KOHAKU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KOHAKU liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KOHAKU im letzten Stunde um -4.25%, in den letzten 24 Stunden um -9.63% und in den vergangenen 7 Tagen um -23.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KOHAKU (KOHAKU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 138.80K$ 138.80K $ 138.80K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 138.80K$ 138.80K $ 138.80K Umlaufangebot 420.69B 420.69B 420.69B Gesamtangebot 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KOHAKU beträgt $ 138.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KOHAKU liegt bei 420.69B, das Gesamtangebot bei 420690000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 138.80K.