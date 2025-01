Was ist Koda Cryptocurrency (KODA)

This is the native token for a new decentralised swap similar to pancake swap focusing on bep20 coins, and to get the faith back in token trading after recent events in the crypto market, the main goal is to appeal to the masses by simplifying crypto trading full stop and protecting from extortion and fraud. Including Rewards/staking for holders, all from a physical office in/ near London, with a real development and marketing team behind us. And the very best community. Office run on solar power. 1/10th supply donated to charities.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Koda Cryptocurrency (KODA) Ressource Offizielle Website