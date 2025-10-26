Kobe the Shiba Inu (KOBE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.206835$ 0.206835 $ 0.206835 Niedrigster Preis $ 0.00002782$ 0.00002782 $ 0.00002782 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Kobe the Shiba Inu (KOBE) beträgt $0.00006636. In den letzten 24 Stunden wurde KOBE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KOBE liegt bei $ 0.206835, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002782.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KOBE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kobe the Shiba Inu beträgt $ 6.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KOBE liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.64K.