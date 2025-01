Was ist KOAK (KOAK)

KOAK is the first fair-launched duck on the KRC20 Ecosystem, aiming to build a strong family like community along side creating multiple charity partnerships to create a real world use! KOAK is inspired by the world famous "the duck song" which went viral many years ago...After all the fame, KOAK is back to take his community back to the top...THE MOON! With the theme being "KOAK's Bar" we use this as a way for community members feeling like KOAK is a safe space for them!

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

KOAK (KOAK) Ressource Offizielle Website