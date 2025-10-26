Der Echtzeitpreis von KlimaDAO beträgt heute 0.131455 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KLIMA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KLIMA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von KlimaDAO beträgt heute 0.131455 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KLIMA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KLIMA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

KlimaDAO Preis (KLIMA)

1 KLIMA zu USD Echtzeitpreis:

$0.131744
-4.40%1D
-4.40%1D
KlimaDAO (KLIMA) Echtzeit-Preis-Diagramm
KlimaDAO (KLIMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

-0.44%

-4.95%

-52.75%

-52.75%

Der Echtzeitpreis von KlimaDAO (KLIMA) beträgt $0.131455. In den letzten 24 Stunden wurde KLIMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.125293 und einem Höchstpreis von $ 0.138822 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KLIMA liegt bei $ 3,777.3, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.111333.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KLIMA im letzten Stunde um -0.44%, in den letzten 24 Stunden um -4.95% und in den vergangenen 7 Tagen um -52.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KlimaDAO (KLIMA) Marktinformationen

--
----

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KlimaDAO beträgt $ 840.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KLIMA liegt bei 6.40M, das Gesamtangebot bei 6397188.135741998. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 840.94K.

KlimaDAO (KLIMA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von KlimaDAO zu USD bei $ -0.0068507859550609.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von KlimaDAO zu USD bei $ -0.0367115824.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von KlimaDAO zu USD bei $ +0.0050747282.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von KlimaDAO zu USD bei $ -0.00763798116053448.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0068507859550609-4.95%
30 Tage$ -0.0367115824-27.92%
60 Tage$ +0.0050747282+3.86%
90 Tage$ -0.00763798116053448-5.49%

Was ist KlimaDAO (KLIMA)

What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.

In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.

Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.

A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.

KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.

In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.

In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.

KlimaDAO (KLIMA) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

KlimaDAO-Preisprognose (USD)

Wie viel wird KlimaDAO (KLIMA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre KlimaDAO-(KLIMA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für KlimaDAO zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die KlimaDAO-Preisprognose an!

KLIMA zu lokalen Währungen

KlimaDAO (KLIMA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von KlimaDAO (KLIMA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von KLIMA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu KlimaDAO (KLIMA)

Wie viel ist KlimaDAO (KLIMA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von KLIMA in USD beträgt 0.131455 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle KLIMA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle KLIMA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.131455. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von KlimaDAO?
Die Marktkapitalisierung von KLIMA beträgt $ 840.94K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von KLIMA?
Das Umlaufangebot von KLIMA beträgt 6.40M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von KLIMA?
KLIMA erreichte einen Allzeithochpreis von 3,777.3 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von KLIMA?
KLIMA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.111333 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von KLIMA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für KLIMA beträgt -- USD.
Wird KLIMA dieses Jahr noch steigen?
KLIMA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die KLIMA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
