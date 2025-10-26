KlimaDAO (KLIMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.125293 $ 0.125293 $ 0.125293 24H Tief $ 0.138822 $ 0.138822 $ 0.138822 24H Hoch 24H Tief $ 0.125293$ 0.125293 $ 0.125293 24H Hoch $ 0.138822$ 0.138822 $ 0.138822 Allzeithoch $ 3,777.3$ 3,777.3 $ 3,777.3 Niedrigster Preis $ 0.111333$ 0.111333 $ 0.111333 Preisänderung (1H) -0.44% Preisänderung (1T) -4.95% Preisänderung (7T) -52.75% Preisänderung (7T) -52.75%

Der Echtzeitpreis von KlimaDAO (KLIMA) beträgt $0.131455. In den letzten 24 Stunden wurde KLIMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.125293 und einem Höchstpreis von $ 0.138822 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KLIMA liegt bei $ 3,777.3, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.111333.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KLIMA im letzten Stunde um -0.44%, in den letzten 24 Stunden um -4.95% und in den vergangenen 7 Tagen um -52.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KlimaDAO (KLIMA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 840.94K$ 840.94K $ 840.94K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 840.94K$ 840.94K $ 840.94K Umlaufangebot 6.40M 6.40M 6.40M Gesamtangebot 6,397,188.135741998 6,397,188.135741998 6,397,188.135741998

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KlimaDAO beträgt $ 840.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KLIMA liegt bei 6.40M, das Gesamtangebot bei 6397188.135741998. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 840.94K.