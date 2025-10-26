Kled AI (KLED) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.03465202 $ 0.03465202 $ 0.03465202 24H Tief $ 0.03879518 $ 0.03879518 $ 0.03879518 24H Hoch 24H Tief $ 0.03465202$ 0.03465202 $ 0.03465202 24H Hoch $ 0.03879518$ 0.03879518 $ 0.03879518 Allzeithoch $ 0.055581$ 0.055581 $ 0.055581 Niedrigster Preis $ 0.00180339$ 0.00180339 $ 0.00180339 Preisänderung (1H) -2.16% Preisänderung (1T) -8.05% Preisänderung (7T) +9.90% Preisänderung (7T) +9.90%

Der Echtzeitpreis von Kled AI (KLED) beträgt $0.03526588. In den letzten 24 Stunden wurde KLED zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03465202 und einem Höchstpreis von $ 0.03879518 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KLED liegt bei $ 0.055581, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00180339.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KLED im letzten Stunde um -2.16%, in den letzten 24 Stunden um -8.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.90% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kled AI (KLED) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 35.26M$ 35.26M $ 35.26M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 35.26M$ 35.26M $ 35.26M Umlaufangebot 999.81M 999.81M 999.81M Gesamtangebot 999,811,481.574865 999,811,481.574865 999,811,481.574865

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kled AI beträgt $ 35.26M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KLED liegt bei 999.81M, das Gesamtangebot bei 999811481.574865. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 35.26M.