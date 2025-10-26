Kitty Kult (KULT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.87% Preisänderung (1T) +2.50% Preisänderung (7T) +1.44% Preisänderung (7T) +1.44%

Der Echtzeitpreis von Kitty Kult (KULT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KULT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KULT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KULT im letzten Stunde um +0.87%, in den letzten 24 Stunden um +2.50% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kitty Kult (KULT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 204.93K$ 204.93K $ 204.93K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 445.00K$ 445.00K $ 445.00K Umlaufangebot 459.79B 459.79B 459.79B Gesamtangebot 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kitty Kult beträgt $ 204.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KULT liegt bei 459.79B, das Gesamtangebot bei 998429871400.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 445.00K.