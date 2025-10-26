KittehCoin (MEOW) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.0011648 24H Hoch $ 0.00170229 Allzeithoch $ 0.00439965 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -0.09% Preisänderung (1T) -16.89% Preisänderung (7T) -21.87%

Der Echtzeitpreis von KittehCoin (MEOW) beträgt $0.00131101. In den letzten 24 Stunden wurde MEOW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0011648 und einem Höchstpreis von $ 0.00170229 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEOW liegt bei $ 0.00439965, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEOW im letzten Stunde um -0.09%, in den letzten 24 Stunden um -16.89% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KittehCoin (MEOW) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.31M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.31M Umlaufangebot 997.93M Gesamtangebot 997,925,587.199889

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KittehCoin beträgt $ 1.31M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEOW liegt bei 997.93M, das Gesamtangebot bei 997925587.199889. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.31M.