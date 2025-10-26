Kira AI (KIRA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.257228$ 0.257228 $ 0.257228 Niedrigster Preis $ 0.00555229$ 0.00555229 $ 0.00555229 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -2.38% Preisänderung (7T) -2.38%

Der Echtzeitpreis von Kira AI (KIRA) beträgt $0.00577495. In den letzten 24 Stunden wurde KIRA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KIRA liegt bei $ 0.257228, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00555229.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KIRA im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -2.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kira AI (KIRA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K Umlaufangebot 1.00M 1.00M 1.00M Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kira AI beträgt $ 5.77K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KIRA liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.77K.