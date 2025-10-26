Kintsu Staked Hype (SHYPE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 40.62 $ 40.62 $ 40.62 24H Tief $ 47.17 $ 47.17 $ 47.17 24H Hoch 24H Tief $ 40.62$ 40.62 $ 40.62 24H Hoch $ 47.17$ 47.17 $ 47.17 Allzeithoch $ 53.2$ 53.2 $ 53.2 Niedrigster Preis $ 29.91$ 29.91 $ 29.91 Preisänderung (1H) +2.51% Preisänderung (1T) +16.18% Preisänderung (7T) +28.08% Preisänderung (7T) +28.08%

Der Echtzeitpreis von Kintsu Staked Hype (SHYPE) beträgt $47.39. In den letzten 24 Stunden wurde SHYPE zwischen einem Tiefstpreis von $ 40.62 und einem Höchstpreis von $ 47.17 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SHYPE liegt bei $ 53.2, der bisherige Tiefstpreis bei $ 29.91.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SHYPE im letzten Stunde um +2.51%, in den letzten 24 Stunden um +16.18% und in den vergangenen 7 Tagen um +28.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 285.44K$ 285.44K $ 285.44K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 285.44K$ 285.44K $ 285.44K Umlaufangebot 6.06K 6.06K 6.06K Gesamtangebot 6,057.221927736898 6,057.221927736898 6,057.221927736898

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kintsu Staked Hype beträgt $ 285.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SHYPE liegt bei 6.06K, das Gesamtangebot bei 6057.221927736898. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 285.44K.