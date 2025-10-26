Kinetix Finance Token (KAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.03611293$ 0.03611293 $ 0.03611293 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -2.98% Preisänderung (7T) -2.98%

Der Echtzeitpreis von Kinetix Finance Token (KAI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KAI liegt bei $ 0.03611293, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KAI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -2.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kinetix Finance Token (KAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 370.28K$ 370.28K $ 370.28K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 383.57K$ 383.57K $ 383.57K Umlaufangebot 965.33M 965.33M 965.33M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kinetix Finance Token beträgt $ 370.28K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KAI liegt bei 965.33M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 383.57K.