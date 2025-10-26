Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 40.64 $ 40.64 $ 40.64 24H Tief $ 46.46 $ 46.46 $ 46.46 24H Hoch 24H Tief $ 40.64$ 40.64 $ 40.64 24H Hoch $ 46.46$ 46.46 $ 46.46 Allzeithoch $ 59.44$ 59.44 $ 59.44 Niedrigster Preis $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Preisänderung (1H) +1.25% Preisänderung (1T) +14.21% Preisänderung (7T) +26.94% Preisänderung (7T) +26.94%

Der Echtzeitpreis von Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) beträgt $46.44. In den letzten 24 Stunden wurde KHYPE zwischen einem Tiefstpreis von $ 40.64 und einem Höchstpreis von $ 46.46 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KHYPE liegt bei $ 59.44, der bisherige Tiefstpreis bei $ 29.77.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KHYPE im letzten Stunde um +1.25%, in den letzten 24 Stunden um +14.21% und in den vergangenen 7 Tagen um +26.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.72B$ 1.72B $ 1.72B Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.72B$ 1.72B $ 1.72B Umlaufangebot 36.93M 36.93M 36.93M Gesamtangebot 36,930,017.30494913 36,930,017.30494913 36,930,017.30494913

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kinetiq Staked HYPE beträgt $ 1.72B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KHYPE liegt bei 36.93M, das Gesamtangebot bei 36930017.30494913. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.72B.