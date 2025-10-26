Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 40.84 $ 40.84 $ 40.84 24H Tief $ 46.88 $ 46.88 $ 46.88 24H Hoch 24H Tief $ 40.84$ 40.84 $ 40.84 24H Hoch $ 46.88$ 46.88 $ 46.88 Allzeithoch $ 51.63$ 51.63 $ 51.63 Niedrigster Preis $ 29.62$ 29.62 $ 29.62 Preisänderung (1H) +1.23% Preisänderung (1T) +14.29% Preisänderung (7T) +27.55% Preisänderung (7T) +27.55%

Der Echtzeitpreis von Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) beträgt $46.88. In den letzten 24 Stunden wurde VKHYPE zwischen einem Tiefstpreis von $ 40.84 und einem Höchstpreis von $ 46.88 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VKHYPE liegt bei $ 51.63, der bisherige Tiefstpreis bei $ 29.62.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VKHYPE im letzten Stunde um +1.23%, in den letzten 24 Stunden um +14.29% und in den vergangenen 7 Tagen um +27.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 428.92M$ 428.92M $ 428.92M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 428.92M$ 428.92M $ 428.92M Umlaufangebot 9.15M 9.15M 9.15M Gesamtangebot 9,149,400.138218217 9,149,400.138218217 9,149,400.138218217

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kinetiq Earn Vault beträgt $ 428.92M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VKHYPE liegt bei 9.15M, das Gesamtangebot bei 9149400.138218217. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 428.92M.