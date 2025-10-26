KIKICat (KIKI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.000198 $ 0.000198 $ 0.000198 24H Tief $ 0.00021263 $ 0.00021263 $ 0.00021263 24H Hoch 24H Tief $ 0.000198$ 0.000198 $ 0.000198 24H Hoch $ 0.00021263$ 0.00021263 $ 0.00021263 Allzeithoch $ 0.102855$ 0.102855 $ 0.102855 Niedrigster Preis $ 0.000198$ 0.000198 $ 0.000198 Preisänderung (1H) +0.28% Preisänderung (1T) -4.57% Preisänderung (7T) -3.44% Preisänderung (7T) -3.44%

Der Echtzeitpreis von KIKICat (KIKI) beträgt $0.00019958. In den letzten 24 Stunden wurde KIKI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000198 und einem Höchstpreis von $ 0.00021263 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KIKI liegt bei $ 0.102855, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000198.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KIKI im letzten Stunde um +0.28%, in den letzten 24 Stunden um -4.57% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KIKICat (KIKI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 205.52K$ 205.52K $ 205.52K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 205.52K$ 205.52K $ 205.52K Umlaufangebot 999.96M 999.96M 999.96M Gesamtangebot 999,962,050.097104 999,962,050.097104 999,962,050.097104

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KIKICat beträgt $ 205.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KIKI liegt bei 999.96M, das Gesamtangebot bei 999962050.097104. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 205.52K.