KIGU (KIGU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01576781 $ 0.01576781 $ 0.01576781 24H Tief $ 0.01660423 $ 0.01660423 $ 0.01660423 24H Hoch 24H Tief $ 0.01576781$ 0.01576781 $ 0.01576781 24H Hoch $ 0.01660423$ 0.01660423 $ 0.01660423 Allzeithoch $ 0.155138$ 0.155138 $ 0.155138 Niedrigster Preis $ 0.01482709$ 0.01482709 $ 0.01482709 Preisänderung (1H) +0.15% Preisänderung (1T) +2.62% Preisänderung (7T) -41.14% Preisänderung (7T) -41.14%

Der Echtzeitpreis von KIGU (KIGU) beträgt $0.01640765. In den letzten 24 Stunden wurde KIGU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01576781 und einem Höchstpreis von $ 0.01660423 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KIGU liegt bei $ 0.155138, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01482709.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KIGU im letzten Stunde um +0.15%, in den letzten 24 Stunden um +2.62% und in den vergangenen 7 Tagen um -41.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KIGU (KIGU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 754.06K$ 754.06K $ 754.06K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 754.06K$ 754.06K $ 754.06K Umlaufangebot 46.00M 46.00M 46.00M Gesamtangebot 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KIGU beträgt $ 754.06K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KIGU liegt bei 46.00M, das Gesamtangebot bei 46000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 754.06K.