Was ist Keys (KEYS)

KEYS is a utility token on the Ethereum blockchain offering holders access, benefits, and rewards, much like a loyalty program where holding more KEYS equals more perks. It's at the core of an ecosystem aimed at revolutionizing real estate through innovative products such as web3 marketplace and a real-estate centric metaverse experience with e-commerce and gaming activities.

