Was ist Keren (KEREN)

Keren is a memecoin project inspired by the "Karen" type of women we all know since it is an internet sensation. Keren is trying to "KERENize the world" by creating memes, but also is building things onchain, such as "Complaining onchain" and other future stuff.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Keren (KEREN) Ressource Offizielle Website