Was ist KelVPN (KEL)

The KelVPN team has been building KelVPN since 2019 — It’s the first deanon-proof and quantum-safe decentralized VPN in prod. powered by the Cellframe Network. For the customer, KelVPN offers one-click access to a new level of privacy and security combined with high-speed data supporting up to 8k+ video streaming.

KelVPN (KEL) Ressource Offizielle Website