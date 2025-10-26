KEKE Terminal (KEKE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00013466 24H Hoch $ 0.00014185 Allzeithoch $ 0.028921 Niedrigster Preis $ 0.00011742 Preisänderung (1H) +0.27% Preisänderung (1T) +4.81% Preisänderung (7T) +7.54%

Der Echtzeitpreis von KEKE Terminal (KEKE) beträgt $0.00014186. In den letzten 24 Stunden wurde KEKE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00013466 und einem Höchstpreis von $ 0.00014185 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KEKE liegt bei $ 0.028921, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00011742.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KEKE im letzten Stunde um +0.27%, in den letzten 24 Stunden um +4.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KEKE Terminal (KEKE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 140.84K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 140.84K Umlaufangebot 999.99M Gesamtangebot 999,992,280.123073

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KEKE Terminal beträgt $ 140.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KEKE liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999992280.123073. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 140.84K.