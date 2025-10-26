Keke (KEKE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.52% Preisänderung (1T) +4.93% Preisänderung (7T) -41.74% Preisänderung (7T) -41.74%

Der Echtzeitpreis von Keke (KEKE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KEKE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KEKE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KEKE im letzten Stunde um +0.52%, in den letzten 24 Stunden um +4.93% und in den vergangenen 7 Tagen um -41.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Keke (KEKE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 105.65K$ 105.65K $ 105.65K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 105.65K$ 105.65K $ 105.65K Umlaufangebot 690.00B 690.00B 690.00B Gesamtangebot 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Keke beträgt $ 105.65K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KEKE liegt bei 690.00B, das Gesamtangebot bei 690000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 105.65K.