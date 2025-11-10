Kek on Sol (KEK) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Kek on Sol (KEK), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 03:16:48 (UTC+8)
Kek on Sol (KEK) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Kek on Sol (KEK), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 7.48K
Gesamtangebot:
$ 999.25M
Umlaufangebot:
$ 999.25M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 7.48K
Allzeithoch:
$ 0.00058543
Allzeittief:
$ 0.00000538
Aktueller Preis:
$ 0
Kek on Sol (KEK)-Informationen

$KEK on Sol. With Kek by our side, we laugh in the face of the unpredictable, because chaos is the way. This is Kek. This is the meme life.

Welcome to the world of Kek, where laughing at the chaos of the internet isn't just a pastime—it's a lifestyle. Born from the wild depths of meme culture, Kek represents the sacred art of embracing absurdity with a knowing grin.

We’re not just surfing the web; we’re diving headfirst into its madness, summoning the ancient god of LOLs to guide us through. With Kek by our side, we laugh in the face of the unpredictable, because in this realm, chaos is the way—and laughter is our battle cry. This is Kek. This is the meme life.

Offizielle Website:
https://keksol.lol/

Kek on Sol (KEK) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Kek on Sol (KEK) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von KEK-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele KEK-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von KEK verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des KEK -Tokens!

KEK Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich KEK entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose KEK kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Haftungsausschluss

