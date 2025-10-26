Kavari (KAVR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00405396$ 0.00405396 $ 0.00405396 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -17.94% Preisänderung (7T) -17.94%

Der Echtzeitpreis von Kavari (KAVR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KAVR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KAVR liegt bei $ 0.00405396, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KAVR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -17.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kavari (KAVR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.91K$ 14.91K $ 14.91K Umlaufangebot 65.00M 65.00M 65.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kavari beträgt $ 9.69K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KAVR liegt bei 65.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.91K.