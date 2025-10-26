Kava Lend (HARD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0044583 $ 0.0044583 $ 0.0044583 24H Tief $ 0.00502985 $ 0.00502985 $ 0.00502985 24H Hoch 24H Tief $ 0.0044583$ 0.0044583 $ 0.0044583 24H Hoch $ 0.00502985$ 0.00502985 $ 0.00502985 Allzeithoch $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Niedrigster Preis $ 0.00206758$ 0.00206758 $ 0.00206758 Preisänderung (1H) -0.38% Preisänderung (1T) +10.49% Preisänderung (7T) +52.52% Preisänderung (7T) +52.52%

Der Echtzeitpreis von Kava Lend (HARD) beträgt $0.00498411. In den letzten 24 Stunden wurde HARD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0044583 und einem Höchstpreis von $ 0.00502985 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HARD liegt bei $ 2.97, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00206758.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HARD im letzten Stunde um -0.38%, in den letzten 24 Stunden um +10.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +52.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kava Lend (HARD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 670.05K$ 670.05K $ 670.05K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 994.20K$ 994.20K $ 994.20K Umlaufangebot 134.79M 134.79M 134.79M Gesamtangebot 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kava Lend beträgt $ 670.05K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HARD liegt bei 134.79M, das Gesamtangebot bei 200000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 994.20K.