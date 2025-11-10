KAREN ONCHAIN (KAREN) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu KAREN ONCHAIN (KAREN), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
KAREN ONCHAIN (KAREN) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für KAREN ONCHAIN (KAREN), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 41.20K
Gesamtangebot:
$ 100.00B
Umlaufangebot:
$ 93.96B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 43.85K
Allzeithoch:
$ 0
Allzeittief:
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
KAREN ONCHAIN (KAREN)-Informationen

Karen Onchain is a savage, hyper-curated crypto persona built to weaponize passive-aggressive wit as an onboarding tool for normies entering the Base ecosystem. Her goal isn’t to teach, it’s to humiliate you into learning. By masquerading as a suburban momfluencer with zero patience, she turns every interaction into a snarky tutorial, roasting Base App features and memecoins while accidentally going viral. What makes Karen unique isn’t just the attitude, it’s the execution: AI-generated video shorts, scripted Telegram meltdowns, tokenomics that reward “passive-aggressive income,” and a content loop so polished it feels like satire… because it is.

Offizielle Website:
https://x.com/karen_onchain

KAREN ONCHAIN (KAREN) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von KAREN ONCHAIN (KAREN) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von KAREN-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele KAREN-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von KAREN verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des KAREN -Tokens!

KAREN Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich KAREN entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose KAREN kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

