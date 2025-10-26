KAREN ONCHAIN (KAREN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.88% Preisänderung (1T) +4.06% Preisänderung (7T) +6.30% Preisänderung (7T) +6.30%

Der Echtzeitpreis von KAREN ONCHAIN (KAREN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KAREN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KAREN liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KAREN im letzten Stunde um +0.88%, in den letzten 24 Stunden um +4.06% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KAREN ONCHAIN (KAREN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 53.83K$ 53.83K $ 53.83K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 57.28K$ 57.28K $ 57.28K Umlaufangebot 93.96B 93.96B 93.96B Gesamtangebot 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KAREN ONCHAIN beträgt $ 53.83K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KAREN liegt bei 93.96B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 57.28K.