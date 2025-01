Was ist Kala (KALA)

Kala is a revolutionary cryptocurrency that is easy to acquire and will have actual value to purchase discounted products, services and gift cards. Symatri is providing a simple way to purchase Kala at a huge discount for a limited time (pre-sale begins Nov. 27) Plus, members can earn Kala by completing simple activities like taking surveys, testing products, downloading apps, etc. Kala truly is the next wave of cryptocurrencies. Kala is a cryptocurrency backed by it's own purpose built and functioning blockchain. This blockchain is for multiple applications such as, proof of ownership, authentication, asset verification,, and a myriad of other transaction verification purposes.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Kala (KALA) Ressource Whitepaper Offizielle Website