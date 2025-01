Was ist Kaidex (KDX)

KAIDEX V3 is #1 Automated Market-making (AMM) Decentralized Exchange (DEX) on KardiaChain, a leading blockchain ecosystem in South East Asia. KAIDEX V3 is designed to supercharge Total Value Locked (TVL) on the KardiaChain Network and strives to be community-focused organization. Anyone providing liquidity on KAIDEX is rewarded with $KDX, a brand new governance token that gives holders control over the platform's future growth and development.

Kaidex (KDX) Ressource Offizielle Website