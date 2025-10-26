Kai Ken (KAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -0.96% Preisänderung (1T) -1.48% Preisänderung (7T) -11.56%

Der Echtzeitpreis von Kai Ken (KAI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KAI liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KAI im letzten Stunde um -0.96%, in den letzten 24 Stunden um -1.48% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kai Ken (KAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 485.10K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 485.10K Umlaufangebot 420.69T Gesamtangebot 420,690,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kai Ken beträgt $ 485.10K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KAI liegt bei 420.69T, das Gesamtangebot bei 420690000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 485.10K.