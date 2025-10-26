Justcoin (JUST) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00000619$ 0.00000619 $ 0.00000619 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.68% Preisänderung (1T) -9.18% Preisänderung (7T) -14.00% Preisänderung (7T) -14.00%

Der Echtzeitpreis von Justcoin (JUST) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde JUST zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JUST liegt bei $ 0.00000619, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JUST im letzten Stunde um -0.68%, in den letzten 24 Stunden um -9.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Justcoin (JUST) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.70K$ 15.70K $ 15.70K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.91K$ 20.91K $ 20.91K Umlaufangebot 75.07B 75.07B 75.07B Gesamtangebot 99,982,932,534.33939 99,982,932,534.33939 99,982,932,534.33939

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Justcoin beträgt $ 15.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JUST liegt bei 75.07B, das Gesamtangebot bei 99982932534.33939. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.91K.