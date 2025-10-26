Der Echtzeitpreis von Just need some rest beträgt heute 0.00437206 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum REST-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den REST-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Just need some rest beträgt heute 0.00437206 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum REST-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den REST-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Just need some rest Preis (REST)

1 REST zu USD Echtzeitpreis:

$0.00437206
0.00%1D
USD
Just need some rest (REST) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:01:14 (UTC+8)

Just need some rest (REST) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00437206
24H Tief
$ 0.00437206
24H Hoch

$ 0.00437206
$ 0.00437206
$ 0.01275586
$ 0.00437206
--

0.00%

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Just need some rest (REST) beträgt $0.00437206. In den letzten 24 Stunden wurde REST zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00437206 und einem Höchstpreis von $ 0.00437206 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von REST liegt bei $ 0.01275586, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00437206.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich REST im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Just need some rest (REST) Marktinformationen

$ 4.37M
--
$ 4.37M
1000.00M
999,999,895.470689
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Just need some rest beträgt $ 4.37M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von REST liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999895.470689. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.37M.

Just need some rest (REST)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Just need some rest zu USD bei $ 0.0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Just need some rest zu USD bei $ 0.0000000000.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Just need some rest zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Just need some rest zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0.00.00%
30 Tage$ 0.00000000000.00%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Just need some rest (REST)

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Just need some rest (REST) Ressource

Offizielle Website

Just need some rest-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Just need some rest (REST) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Just need some rest-(REST)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Just need some rest zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Just need some rest-Preisprognose an!

REST zu lokalen Währungen

Just need some rest (REST) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Just need some rest (REST) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von REST Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Just need some rest (REST)

Wie viel ist Just need some rest (REST) heute wert?
Der Echtzeitpreis von REST in USD beträgt 0.00437206 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle REST-zu-USD-Preis?
Der aktuelle REST-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00437206. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Just need some rest?
Die Marktkapitalisierung von REST beträgt $ 4.37M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von REST?
Das Umlaufangebot von REST beträgt 1000.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von REST?
REST erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01275586 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von REST?
REST verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00437206 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von REST?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für REST beträgt -- USD.
Wird REST dieses Jahr noch steigen?
REST könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die REST-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Just need some rest (REST) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

