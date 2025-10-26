Just Juni by Virtuals (JUNI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -2.25% Preisänderung (1T) -4.35% Preisänderung (7T) +77.80% Preisänderung (7T) +77.80%

Der Echtzeitpreis von Just Juni by Virtuals (JUNI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde JUNI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JUNI liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JUNI im letzten Stunde um -2.25%, in den letzten 24 Stunden um -4.35% und in den vergangenen 7 Tagen um +77.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 23.49K$ 23.49K $ 23.49K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 23.49K$ 23.49K $ 23.49K Umlaufangebot 772.49M 772.49M 772.49M Gesamtangebot 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Just Juni by Virtuals beträgt $ 23.49K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JUNI liegt bei 772.49M, das Gesamtangebot bei 772491747.3824497. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 23.49K.