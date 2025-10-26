Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00063525 $ 0.00063525 $ 0.00063525 24H Tief $ 0.00076994 $ 0.00076994 $ 0.00076994 24H Hoch 24H Tief $ 0.00063525$ 0.00063525 $ 0.00063525 24H Hoch $ 0.00076994$ 0.00076994 $ 0.00076994 Allzeithoch $ 0.00405452$ 0.00405452 $ 0.00405452 Niedrigster Preis $ 0.00024547$ 0.00024547 $ 0.00024547 Preisänderung (1H) +7.88% Preisänderung (1T) -1.15% Preisänderung (7T) -45.41% Preisänderung (7T) -45.41%

Der Echtzeitpreis von Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) beträgt $0.00069934. In den letzten 24 Stunden wurde ELIZABETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00063525 und einem Höchstpreis von $ 0.00076994 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ELIZABETH liegt bei $ 0.00405452, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00024547.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ELIZABETH im letzten Stunde um +7.88%, in den letzten 24 Stunden um -1.15% und in den vergangenen 7 Tagen um -45.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 508.77K$ 508.77K $ 508.77K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 508.77K$ 508.77K $ 508.77K Umlaufangebot 748.32M 748.32M 748.32M Gesamtangebot 748,324,567.944025 748,324,567.944025 748,324,567.944025

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Just Elizabeth Cat beträgt $ 508.77K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ELIZABETH liegt bei 748.32M, das Gesamtangebot bei 748324567.944025. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 508.77K.