just a shitcoin (SHITCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00376806$ 0.00376806 $ 0.00376806 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.48% Preisänderung (1T) -0.73% Preisänderung (7T) -15.49% Preisänderung (7T) -15.49%

Der Echtzeitpreis von just a shitcoin (SHITCOIN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SHITCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SHITCOIN liegt bei $ 0.00376806, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SHITCOIN im letzten Stunde um +1.48%, in den letzten 24 Stunden um -0.73% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

just a shitcoin (SHITCOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 665.01K$ 665.01K $ 665.01K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 665.01K$ 665.01K $ 665.01K Umlaufangebot 965.24M 965.24M 965.24M Gesamtangebot 965,238,502.580587 965,238,502.580587 965,238,502.580587

Die aktuelle Marktkapitalisierung von just a shitcoin beträgt $ 665.01K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SHITCOIN liegt bei 965.24M, das Gesamtangebot bei 965238502.580587. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 665.01K.