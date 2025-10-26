Der Echtzeitpreis von Just a pulse guy beträgt heute 0.00043834 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PULSEGUY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PULSEGUY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Just a pulse guy beträgt heute 0.00043834 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PULSEGUY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PULSEGUY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Just a pulse guy Preis (PULSEGUY)

1 PULSEGUY zu USD Echtzeitpreis:

$0.00043834
$0.00043834
-6.10%1D
Just a pulse guy (PULSEGUY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:58:32 (UTC+8)

Just a pulse guy (PULSEGUY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00041221
$ 0.00041221
24H Tief
$ 0.00051737
$ 0.00051737
24H Hoch

$ 0.00041221
$ 0.00041221

$ 0.00051737
$ 0.00051737

$ 0.00067259
$ 0.00067259

$ 0.00006635
$ 0.00006635

+0.10%

-6.12%

+22.95%

+22.95%

Der Echtzeitpreis von Just a pulse guy (PULSEGUY) beträgt $0.00043834. In den letzten 24 Stunden wurde PULSEGUY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00041221 und einem Höchstpreis von $ 0.00051737 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PULSEGUY liegt bei $ 0.00067259, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006635.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PULSEGUY im letzten Stunde um +0.10%, in den letzten 24 Stunden um -6.12% und in den vergangenen 7 Tagen um +22.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Just a pulse guy (PULSEGUY) Marktinformationen

$ 413.29K
$ 413.29K

--
--

$ 413.29K
$ 413.29K

941.28M
941.28M

941,281,937.0
941,281,937.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Just a pulse guy beträgt $ 413.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PULSEGUY liegt bei 941.28M, das Gesamtangebot bei 941281937.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 413.29K.

Just a pulse guy (PULSEGUY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Just a pulse guy zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Just a pulse guy zu USD bei $ +0.0018972798.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Just a pulse guy zu USD bei $ +0.0005525125.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Just a pulse guy zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-6.12%
30 Tage$ +0.0018972798+432.83%
60 Tage$ +0.0005525125+126.05%
90 Tage$ 0--

Was ist Just a pulse guy (PULSEGUY)

$PULSEGUY is a memecoin on PulseChain, pulse guy was launched on PulseChain as a memecoin for every PulseChain investor and enthusiast. The purpose of $PULSEGUY is to bring all the PulseChain Investors and Enthusiasts tougher to build and create a great community, allowing people share a place and connect with one another to have fun, laugh and share each other's visions of what PulseChain can become.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Just a pulse guy (PULSEGUY) Ressource

Just a pulse guy-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Just a pulse guy (PULSEGUY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Just a pulse guy-(PULSEGUY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Just a pulse guy zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Just a pulse guy-Preisprognose an!

PULSEGUY zu lokalen Währungen

Just a pulse guy (PULSEGUY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Just a pulse guy (PULSEGUY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PULSEGUY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Just a pulse guy (PULSEGUY)

Wie viel ist Just a pulse guy (PULSEGUY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PULSEGUY in USD beträgt 0.00043834 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PULSEGUY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PULSEGUY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00043834. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Just a pulse guy?
Die Marktkapitalisierung von PULSEGUY beträgt $ 413.29K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PULSEGUY?
Das Umlaufangebot von PULSEGUY beträgt 941.28M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PULSEGUY?
PULSEGUY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00067259 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PULSEGUY?
PULSEGUY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00006635 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PULSEGUY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PULSEGUY beträgt -- USD.
Wird PULSEGUY dieses Jahr noch steigen?
PULSEGUY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PULSEGUY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Just a pulse guy (PULSEGUY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,620.55

$4,076.98

$0.04863

$6.3362

$198.13

$4,076.98

$113,620.55

$2.6404

$198.13

$0.20280

$0.00000

$0.00000

$0.2530

$0.000000000000085

$0.052854

$0.2530

$0.13543

$0.2767

$0.115079

$0.0000000000000000000147

