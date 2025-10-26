Just a pulse guy (PULSEGUY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00041221 $ 0.00041221 $ 0.00041221 24H Tief $ 0.00051737 $ 0.00051737 $ 0.00051737 24H Hoch 24H Tief $ 0.00041221$ 0.00041221 $ 0.00041221 24H Hoch $ 0.00051737$ 0.00051737 $ 0.00051737 Allzeithoch $ 0.00067259$ 0.00067259 $ 0.00067259 Niedrigster Preis $ 0.00006635$ 0.00006635 $ 0.00006635 Preisänderung (1H) +0.10% Preisänderung (1T) -6.12% Preisänderung (7T) +22.95% Preisänderung (7T) +22.95%

Der Echtzeitpreis von Just a pulse guy (PULSEGUY) beträgt $0.00043834. In den letzten 24 Stunden wurde PULSEGUY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00041221 und einem Höchstpreis von $ 0.00051737 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PULSEGUY liegt bei $ 0.00067259, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006635.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PULSEGUY im letzten Stunde um +0.10%, in den letzten 24 Stunden um -6.12% und in den vergangenen 7 Tagen um +22.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Just a pulse guy (PULSEGUY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 413.29K$ 413.29K $ 413.29K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 413.29K$ 413.29K $ 413.29K Umlaufangebot 941.28M 941.28M 941.28M Gesamtangebot 941,281,937.0 941,281,937.0 941,281,937.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Just a pulse guy beträgt $ 413.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PULSEGUY liegt bei 941.28M, das Gesamtangebot bei 941281937.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 413.29K.